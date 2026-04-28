Ще до того, як про бій оголосили, об'єднаний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що Джошуа переможе Ф'юрі. Про це українець сказав у коментарі Ring Magazine.

Джошуа – Ф'юрі: хто фаворит бою?

"Джошуа переможе. Гей, Жадібне пузо! Ти знаєш? Де ти? Джошуа тебе переможе", – сказав Усик.

Слід зазначити, що британець тренується разом з Усиком, який в Іспанії готується до протистояння з Ріко Верховеном, яке відбудеться 23 травня. Український чемпіон підкреслив, що "Ей-Джей" – машина.

Я бачив, як тренується Ентоні – він просто машина. Зараз йому ще потрібна підтримка близьких, але він готовий повернутися. Потрібно трохи часу, щоб набрати оптимальну форму, адже ми знаємо, що після аварії в нього були проблеми зі здоров'ям. Але він може битися,

– цитує українця Ringside24.

Довідка. Наприкінці 2025 року Джошуа відвідав Нігерію, де потрапив у смертельну аварію і втратив двох друзів. Після цього боксер поставив на паузу свою кар'єру, але відновить професійні виступити 25 липня поєдинком проти Крістіана Пренги.

Наступний суперник Джошуа у коментарі Matchroom Boxing зазначив, що Ентоні може забути про бій з Тайсоном, адже зазнає поразки від нього у липні.

Я знаю, що у них великі плани на майбутнє після цього поєдинку. Я знаю, що вони мене недооцінюють. І це мене тішить. Я зруйную їхні плани і шокую світ цього липня в Саудівській Аравії,

– заявив Пренга.

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон у коментарі talkSPORT Boxing додав, що якщо Джошуа не виграє проміжний бій, то зустріч з Ф'юрі нікому не буде потрібна.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?