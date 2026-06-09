У своєму інстаграмі Ф'юрі заявив, що завдяки перемозі над Кличком його мрія здійснилася у 27 році. Проте Тайсон зауважив, що він стрімко опинився на дні.

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Ф'юрі згадав бій з Кличком

Британський боксер розповів, що впав у депресію і навіть мав суїцидальні думки. Це призвело до того, що спортсмен тимчасово завершив професійну кар'єру.

Мрії справді збуваються. Я переміг Володимира Кличка в німецькому Дюссельдорфі у 2015 році, і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, журналу The Ring та лінійним чемпіоном. У 27 років я досяг усього цього. Але я опустився на саме дно, впав у депресію і мав суїцидальні думки. Я був поза рингом майже 3 роки,

– зізнався Ф'юрі.

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Як Ф'юрі переміг Кличка