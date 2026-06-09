У своєму інстаграмі Ф'юрі заявив, що завдяки перемозі над Кличком його мрія здійснилася у 27 році. Проте Тайсон зауважив, що він стрімко опинився на дні.
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Ф'юрі згадав бій з Кличком
Британський боксер розповів, що впав у депресію і навіть мав суїцидальні думки. Це призвело до того, що спортсмен тимчасово завершив професійну кар'єру.
Мрії справді збуваються. Я переміг Володимира Кличка в німецькому Дюссельдорфі у 2015 році, і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, журналу The Ring та лінійним чемпіоном. У 27 років я досяг усього цього. Але я опустився на саме дно, впав у депресію і мав суїцидальні думки. Я був поза рингом майже 3 роки,
– зізнався Ф'юрі.
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Як Ф'юрі переміг Кличка
- Боксери зустрілися у Німеччині у листопаді 2015 року й поєдинок несподівано завершився перемогою Ф'юрі рішенням суддів. Завдяки перемозі Тайсон завершив домінування Кличка, яке тривало з 2004 року, та відібрав в українця титули WBO, WBA та IBF.
- Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс пояснив, що Кличко програв, адже йому раніше не доводилося битися з таким габаритним і рухливим боксером, як Ф'юрі.
- Боксери мали провести реванш, який був передбачений у контракті на перший бій. Однак другий поєдинок зірвався через Ф'юрі, який заявляв про травми та депресію. Зрештою він вирішив завершити кар'єру, проте згодом повернувся у бокс і знову став чемпіоном світу, але вже за версією WBC.
- Натомість Кличко у 2017 році пішов з боксу після того, як програв Ентоні Джошуа.
- У ЗМІ були чутки, що 50-річний українець нібито прагне повернутися у спорт і навіть може зустрітися з Ф'юрі. Проте чинний чемпіон світу Олександр Усик вважає малоймовірним камбек Кличка та заявив, що той тренується для себе.