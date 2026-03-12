Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс пригадав несподівану поразку Кличка від Ф'юрі. В інтерв'ю Seconds Out він поділився думкою, чому українець програв, хоча на папері був фаворитом.
Дивіться також Попри всі досягнення: зірка боксу відповів, хто кращий – Кличко чи Усик
Як Ф'юрі переміг Кличка?
За словами британця, Кличко був видатним боксером і ніякої недооцінки від нього в поєдинку не було. Однак, на думку Льюїса, габарити Ф'юрі стали проблемою для Володимира.
Колишній чемпіон світу переконаний, що українцю варто було змінити тактику, адже проти Тайсона він втратив перевагу в зрості в порівнянні з іншими своїми суперниками.
Причина його поразки? Просто йому раніше не доводилося битися з таким габаритним і рухливим боксером, як Тайсон Ф'юрі. Кличко звик працювати з позиції більш високого бійця. У нього не було переваги у зрості, і він мав тоді змінити тактику,
– зазначив Леннокс Льюїс.
Кличко – Ф'юрі: історія протистояння
- Як йдеться на сайті BoxRec, боксери зустрілися у Німеччині й поєдинок завершився перемогою Ф'юрі рішенням суддів. У тому поєдинку Тайсон завершив домінування Кличка, яке тривало з 2004 року, та відібрав в українця титули WBO, WBA та IBF.
- Очікувалося, що боксери проведуть реванш, який був прописаний у контракті на перший бій. Однак другий поєдинок зірвався через Ф'юрі, який заявляв про травми та депресію. Зрештою він вирішив завершити кар'єру, проте згодом повернувся у бокс і знову став чемпіоном світу, але вже за версією WBC.
- Натомість Кличко у 2017 році пішов з боксу після того, як програв Ентоні Джошуа.
- У ЗМІ були чутки, що 49-річний українець нібито прагне повернутися у спорт і навіть може зустрітися з Ф'юрі. Проте чинний чемпіон світу Олександр Усик вважає малоймовірним камбек Кличка та заявив, що той тренується для себе.