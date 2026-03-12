Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс пригадав несподівану поразку Кличка від Ф'юрі. В інтерв'ю Seconds Out він поділився думкою, чому українець програв, хоча на папері був фаворитом.

Як Ф'юрі переміг Кличка?

За словами британця, Кличко був видатним боксером і ніякої недооцінки від нього в поєдинку не було. Однак, на думку Льюїса, габарити Ф'юрі стали проблемою для Володимира.

Колишній чемпіон світу переконаний, що українцю варто було змінити тактику, адже проти Тайсона він втратив перевагу в зрості в порівнянні з іншими своїми суперниками.

Причина його поразки? Просто йому раніше не доводилося битися з таким габаритним і рухливим боксером, як Тайсон Ф'юрі. Кличко звик працювати з позиції більш високого бійця. У нього не було переваги у зрості, і він мав тоді змінити тактику,

– зазначив Леннокс Льюїс.

Кличко – Ф'юрі: історія протистояння