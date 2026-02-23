Спортсмен розповів, що бачив Кличка під час спарингів у Броварах перед своїм передостаннім поєдинком у січні 2025 року, повідомляє Sport-express.ua. За словами Постола, Володимир тренується кожен день і підтримує форму.

Що Постол сказав про повернення Кличка?

На думку Віктора, Володимир Кличко може провести ще один поєдинок, однак не з топ-боксером надважкої ваги. Він припустив, що легендарний ексчемпіон світу може присвятити бій своєму 50-річчю.

Володимир кожен день тренується, підтримує форму. Мабуть, я так думаю, ще один поєдинок він проведе. Не з топовим бійцем, але побоксує. А, можливо, й ні. Не знаю. Цілком вірогідно, що цей матч він влаштує до 50 років й скаже: "Все",

– сказав Постол.

Зверніть увагу. Кличко-молодший святкуватиме свій 50-й день народження вже 25 березня.

Повернення Кличка: що відомо на цей момент?

Як йдеться на сайті BoxRec, кар'єра Кличка на професійному рингу тривала з 1996 до 2017 року. За цей час він провів 69 поєдинків, здобувши 64 перемоги. У пасиві спортсмена 5 поразок, дві з яких сталися наприкінці його кар'єри в поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Попри те, що Кличко майже 9 років тому завершив кар'єру, часто у ЗМІ з'являлися чутки про ймовірне повернення 49-річного українця. Володимир буцімто прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у 46 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" легендарний спортсмен не підтвердив і не спростував можливість повернення у бокс. Також він час від часу підігріває чутки про камбек, демонструючи відео з тренувань.

