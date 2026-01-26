Відомий український боксер Владислав Сіренко в коментfhі Sport Express висловився про повернення Кличка. Він назвав ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа ідеальним опонентом для земляка.
Хто стане суперником Кличка?
Сіренко відкинув Тайсона Ф'юрі та Фабіо Вордлі як можливих суперників Кличка-молодшого. На його думку, на тлі Дюбуа 49-річний Володимир зміг би продемонструвати свій реальний рівень.
Це цікавий і логічний варіант: молодість й фізична сила проти досвіду, класу та боксерського інтелекту. Саме такий бій дав би зрозуміти реальний рівень камбеку. Плюс стилістично був би дуже цікавий поєдинок,
– сказав Сіренко.
Він додав, що Кличко переможе Дюбуа, якщо буде в хорошій формі, а також впевнений, що Володимир може знову стати чемпіоном світу "за умови правильного підбору суперників й поступового входження".
При цьому Сіренко відкинув можливість, що Кличко проведе шоу-матч проти Майка Тайсона чи Джейка Пола.
Що відомо про Дюбуа?
28-річний британець добре відомий українським вболівальниками за боями проти Олександра Усика. Боксери провели два поєдинки у 2023 та 2025 роках й обидва достроково виграв українець.
Дюбуа – колишній чемпіон світу за версією IBF. Як йдеться на сайті BoxRec, у його активі перемоги над такими зірками боксу, як Ентоні Джошуа, Філіп Хргович, Джозеф Джойс і Джаллер Міллер.
Всього британець провів 25 боїв на професійному ринзі та здобув 25 перемог. У його пасиві три поразки.
Що відомо про повернення Кличка?
Наприкінці професійної кар'єри Кличко-молодший зазнав двох поразок від Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Улітку 2017 року він оголосив про рішення піти зі спорту.
Однак з того часу з'являлося чимало чуток, що українець планує повернення у бокс. Кличко нібито зацікавлений у рекорді Джорджа Формана, який є найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.
Володимир іноді підігріває чутки тим, що показує кадри своїх тренувань. Нещодавно боксер у соцмережах показав фрагменти спарингу з Дмитром Ловчинським.