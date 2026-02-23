42-річний Постол зізнався, що Кличко був його кумиром на початку кар'єри та залишається досі. Про це повідомляє Sport-express.ua.

Кличко чи Усик – хто кращий?

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі підкреслив історичні досягнення 39-річного Усика. Зокрема, українець тричі став абсолютним чемпіоном світу.

Проте Віктор Постол заявив, що для нього Кличко залишається легендою досі.

Зрозуміло, що зараз Усик боксер високого класу, триразовий абсолют та усе інше... Однак у ті часи, коли я зростав, Володимир був для мене легендою й, повторюся, є легендою нині,

– сказав спортсмен.

Зазначимо, що раніше відомий боксер Сергій Богачук також відповів на питання, хто з українських легенд кращий. Богачук все ж вибрав братів Кличків, адже виріс на боях легендарних спортсменів.

Ще раніше боєць Сергій Радченко порівняв Усика та Володимира Кличка з розкішними автомобілями. У такий спосіб він підкреслив їхні різні стилі та досягнення у боксі. Він наголосив, що кожен має свої сильні сторони, завдяки яким досягнув вершин у ринзі.

Це цікаво. У рейтингу спортивного вебсайту BoxRec найкращих боксерів надважкої ваги за всю історію всі троє українців входять у топ-20. Однак брати Клички досі залишаються кращими за Усика.

Що відомо про Постола?