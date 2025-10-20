Віктор Постол зізнався, чи готовий провести бій за правилами ММА. Про це пише 24 канал із посиланням на видання Vringe.

Чи битиметься Постол в ММА?

Віктор Постол виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кілограмів). Український боксер заявив, що можливо провів би бій за правилами ММА з топовим суперником з його вагової категорії.

Проте він не думає, що все-таки буде битися в ММА. Боксер розповів, чому він навряд чи вийде в октагон.

По-перше, це дуже травматичний вид спорту. Бокс – травматичний, а це ще травматичніший. Плюс треба вміти боротися, працювати ногами. Тож можна сказати, що такого не буде,

– сказав Постол.

Відзначимо, що раніше Віктор Постол висловився про Олександра Усика та його можливих суперників. Зокрема, він зачепив тему трилогії з Тайсоном Ф'юрі та боєм проти Джейка Пола.

