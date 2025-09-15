Український боєць ММА бився проти Родріго Сезінандро в карді шоу. Даніїл Донченко ефектно дебютував в UFC, здолавши свого суперника, повідомляє 24 канал.

Читайте також Зірка UFC забив суперника у дебютному поєдинку у боксі: брутальне відео

Як завершився бій Донченко – Сезінандро?

Даніїл Донченко активно розпочав бій проти Родріго Сезінандро, завдаючи влучних ударів супернику. В одному з моментів український боєць знищив захист бразильця.

Вже у першому раунді Донченко відправив Сезінандро у нокдаун. У підсумку рефері вирішив зупинити поєдинок та зарахував дострокову перемогу українського бійця.

Донченко переміг Сезінандро: дивіться відео

Як Донченко пробився в UFC?