Украинский боец ММА дрался против Родриго Сезинандро в карде шоу. Даниил Донченко эффектно дебютировал в UFC, одолев своего соперника, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Донченко – Сезинандро?

Даниил Донченко активно начал бой против Родриго Сезинандро, нанося точные удары сопернику. В одном из моментов украинский боец уничтожил защиту бразильца.

Уже в первом раунде Донченко отправил Сезинандро в нокдаун. В итоге рефери решил остановить поединок и засчитал досрочную победу украинского бойца.

Донченко победил Сезинандро: смотрите видео

Как Донченко пробился в UFC?