Даниил Донченко эффектно одолел соперника из США и вышел в финал спортивного шоу. Боец ММА также не забыл о родной Украине, сообщает 24 канал со ссылкой на Ultimate Fighter.

Как Донченко прибил Диксона?

Перед поединком Даниил Донченко высказался об Украине. В частности, боец ММА заявил, что гордится быть украинцем.

Я очень горжусь, что я из Украины. Наши люди храбрые и сильные, и во мне есть украинская сила. Сегодня на моих волосах есть желтый цвет – не потому, что это цвет команды, а потому, что это цвет Украины. Это будет со мной во время боя. Я неудержим в этот момент,

– сказал Донченко.

В самом поединке Даниил Донченко не оставил шансов Мэтту Диксону. Украинский боец ММА, представляющий команду Кормье, уничтожил соперника, отправив его в нокаут в первом раунде.

Донченко одолел Диксона: смотрите видео

Таким образом Донченко выступит в финале шоу The Ultimate Fighter 33. После боя Даниил обратился к президенту UFC Дэни Уайту: "Тебе понравилось? Это то, чего я хочу. Если тебе понравилось, это самое главное".

