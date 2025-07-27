Соперником бывшего украинского бойца Никиты Крылова стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Не успели зрители насладиться избиением нынешнего россиянина, как бой был закончен, пишет 24 Канал.

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Как Гуськов нокаутировал Крылова?

Уже в первом раунде Гуськов ударом правой повалил экс-украинца на настил и начал безжалостно уничтожать Крылова ударами в его лицо. Узбек едва не вырубил предателя Украины.

Видео, как Крылов проиграл Гуськову

Злой Энтони Смит - это законно. Богдан Гуськов просто выкурил Никиту Крылова в 1 раунде #UFCAbuDhabi pic.twitter.com/MqfZI5GraG - FULL SEND MMA (@full_send_mma) 26 июля, 2025 г

Интересно, что карма преследует Крылова. Никита уже в двух боях под российским флагом проиграл нокаутом соперникам в первом раунде.

Следует вспомнить, что еще в 2015-м Крылов спокойно прогуливался по Киеву в спортивной форме с российским флагом. Боец неоднократно высказывал свое положительное отношение к ЛНР и ДНР, надеясь, что когда-нибудь получит их паспорта. По меньшей мере с 2020-го жил в Москве.

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