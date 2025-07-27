Суперником колишнього українського бійця Микити Крилова став представник Узбекистану Богдан Гуськов. Не встигли глядачі насолодитись побиттям теперішнього росіянина, як бій було закінчено, пише 24 Канал.

Оце так У Болгарії боєць ММА відкусив вухо супернику, повторивши подвиг Тайсона: криваве відео

Як Гуськов нокаутував Крилова?

Вже у першому раунді Гуськов ударом правою повалив ексукраїнця на настил та почав безжально знищувати Крилова ударами в його обличчя. Узбек ледь не вирубив зрадника України.

Відео, як Крилов програв Гуськову

Evil Anthony Smith is legit. Bogdan Guskov just smoked Nikita Krylov in Round 1 #UFCAbuDhabi pic.twitter.com/MqfZI5GraG — FULL SEND MMA (@full_send_mma) July 26, 2025

Цікаво, що карма переслідує Крилова. Микита вже у двох боях під російським прапором програв нокаутом суперникам у першому раунді.

Слід пригадати, що ще у 2015-му Крилов спокійно прогулювався Києвом у спортивній формі із російським прапором. Боєць неодноразово висловлював своє позитивне ставлення до ЛНР та ДНР, сподіваючись, що коли-небудь отримає їх паспорти. Щонайменше із 2020-го жив у Москві.

Раніше українська бійчиня Катерина Шакалова розповіла про пропозиції змінити громадянство.