Поєдинок в межах MAX FIGHT 62 завершився дискваліфікацією Валентінова. Георгі відзначився жахливою дією у бік свого опонента Ілієва, повідомляє 24 канал.

Читайте також Топурія брутально нокаутував Олівейру у кривавій м'ясорубці у США: ефектний відеоогляд

Що накоїв Валентінов?

В одному з раундів Георгі Валентінов повторив подвиг Майка Тайсона у бою проти Евандера Холіфілда. Боєць ММА відкусив вухо у свого суперника Мітко Ілієва.

Поєдинок турніру з ММА MAX FIGHT 62 було завершено по закінченню раунду, а Валентінова дискваліфіковано. Згодом Георгі вибачився перед Мікто Ілієвим за свій вчинок.

Валентінов відкусив вухо Ілієву: дивіться відео

Георгі Валентінов також звернувся до вболівальників з вибаченнями. Боєць ММА заявив, що ніколи не хотів порушувати правила та спортивний дух та готовий понести покарання за свій вчинок.

Раніше повідомляли. що Марія Агапова відзначилась на битві поглядів з Джессікою Ай перед турніром у Форт-Уерті. Колишня бійчиня UFC поцілувала суперницю зі Сполучених Штатів Америки.