Катерина Шакалова відверто розповіла про зміну громадянства. Зокрема, українська бійчиня ММА зізналась, чи були у її сторону подібні пропозиції, адже спортсменка проживає у Німеччині, повідомляє 24 канал.

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Що відповіла Шакалова про зміну громадянства?

Катерина Шакалова розповіла, що мала пропозиції про зміну громадянства. Проте, зі слів бійчині, їй немає вигоди у цьому.

Спортсменка наголосила, що виступає в комерційній організації Professional Fighters League. Тому зміна громадянства немає сенсу, як це б могло бути в олімпійських видах спорту.

Якщо я хочу підтримати країну, як в останній раз я це робила, тому що живу в Німеччині, і я вдячна країні за допомогу, тому я можу вийти з прапором. Проте змінювати спортивне громадянство, я ніколи не хотіла і не хочу, мені це просто не треба,

– сказала Шакалова.

Нагадаємо, що Катерина Шакалова в останньому бою програла Джені Бішоп у півфіналі PFL 2025. Наступний поєдинок українська бійчиня проведе в андеркарді фіналу турніру 15 серпня 2025 року, де зустрінеться з Джуліаною Веласкес.

Раніше повідомляли, що Анастасію Голінко дискваліфікували за вживання допінгу у 2023 році. Українська бійчиня ММА залишилась без нагород, які здобула після того, як склала тест на заборонену речовину.