Владислав Сіренко розповів, чи погодився б на бій проти Андрія Новицького за правилами змішаних єдиноборств. 30-річний український боксер запевнив, що ніколи б не погодився на таку пропозицію, інформує 24 Канал із посиланням на vRINGe.

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Чи готовий Сіренко побитись за правилами ММА

Сіренко заявив, що не готовий до такого можливого поєдинку проти будь-якого суперника. Під час свого коментаря Владислав пригадав слова Новицького. Нещодавно Андрій заявляв, що ламав людей на вулицях, коли він боксував у ринзі.

Новицького я страшенно боюся в цьому плані, тому що він ламає людей на вулицях,

– відповів Сіренко.

Відзначимо, що Владислав Сіренко востаннє виходив у ринг у жовтні 2024-го, коли оформив дострокову перемогу над американцем Брендоном Кармаком. Для Сіренка ця звитяга стала 22-ю на профі-рингу (19 – нокаутом). На початку червня поточного року українець міг повернутись у ринг, але Ділліан Вайт відмовився від бою заради битви проти Мозеса Ітауми.

Натомість Андрій Новицький наприкінці травня 2025-го переміг у стартовому раунді Девіда Зегарру. У грудні минулого року Новицький боксував в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.