Владислав Сиренко рассказал, согласился бы на бой против Андрея Новицкого по правилам смешанных единоборств. 30-летний украинский боксер заверил, что никогда бы не согласился на такое предложение, информирует 24 Канал со ссылкой на vRINGe.

К теме Украинская битва состоится в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Готов ли Сиренко подраться по правилам ММА

Сиренко заявил, что не готов к такому возможному поединку против любого соперника. Во время своего комментария Владислав вспомнил слова Новицкого. Недавно Андрей заявлял, что ломал людей на улицах, когда он боксировал в ринге.

Новицкого я очень боюсь в этом плане, потому что он ломает людей на улицах,

– ответил Сиренко.

Отметим, что Владислав Сиренко в последний раз выходил в ринг в октябре 2024-го, когда оформил досрочную победу над американцем Брэндоном Кармаком. Для Сиренко эта победа стала 22-й на профи-ринге (19 – нокаутом). В начале июня текущего года украинец мог вернуться в ринг, но Диллиан Уайт отказался от боя ради битвы против Мозеса Итаумы.

Зато Андрей Новицкий в конце мая 2025-го победил в стартовом раунде Дэвида Зегарру. В декабре прошлого года Новицкий боксировал в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.