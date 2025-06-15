Определился еще один поединок, который состоится в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Неожиданно для всех будет предшествовать главному поединку вечера бокса украинская дуэль Владислава Сиренко и Андрея Новицкого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions

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Сиренко – Новицкий в андеркарде реванша Усика

Новицкий только в конце мая возвращался в ринг. Андрей уже в стартовом раунде нокаутировал Дэвида Зегарру из Перу. Отметим, что Новицкий уже дрался в андеркарде прошлого реванша Усика против Тайсона Фьюри. Тогда Андрей одолел мексиканца Эдгара Рамиреза. Новицкий владеет чемпионским поясом WBC International в супертяжелом весе.

Зато Сиренко должен был провести свой бой 7 июня 2025 года. Однако его поединок против Диллиана Уайта сорвался из-за отказа 37-летнего ямайского боксера. Уайт променял этот бой ради противостояния с Мозесом Итаумой, который запланирован на 16 августа текущего года.

Владислав в последний раз выходил в профи-ринг в октябре прошлого года, когда оформил досрочную победу над представителем США Брэндоном Кармаком.



Бой Сиренко – Новицкий / Фото Queensberry Promotions

Ранее определились еще два поединка андеркарда реванша Усик – Дюбуа 19 июля. В чаше стадионе "Уэмбли" в Лондоне сойдутся украинец Даниэль Лапин против Льюиса Эдмондсона, а также Лоуренс Околи встретится с Кевином Лерена.

Напомним, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Им владел Александр после первой победы над Фьюри.