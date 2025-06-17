Накануне боя Владислав Сиренко заявил, что благодаря ему Андрей Новицкий получил этот поединок. На что мгновенно отреагировал следующий соперник Сиренко, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Новицкого.

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Новицкий отреагировал на слова Сиренко

29-летний украинский боксер распространил слова Сиренко у себя в инстаграме и добавил свой ответ.

Пока ты боксировал на ринге, я ломал людей на улице и боксировал тоже, без папы решал вопросы, поэтому не жалуйся,

– написал Новицкий.



Реакция Новицкого на слова Сиренко / Скриншоты из инстаграма Андрея

Отметим, что украинское противостояние Новицкого и Сиренко будет одним из поединков в андеркарде реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли".

Это будет уже второй бой для Новицкого за короткий срок. Только в конце мая 2025-го года Андрей уже в первом раунде нокаутировал Дэвида Зегарру. Это будет уже второй подряд поединок для Новицкого, который он проводит в андеркарде реванша Усика, но впервые было против Тайсона Фьюри.

Зато Сиренко в последний раз выходил в ринг еще в октябре 2024-го года, когда досрочно победил американца Брэндона Кармака. 7 июня 2025 года Владислав должен был подраться с Диллианом Уайтом. Но последний избежал боя ради будущей битвы против Мозеса Итаумы (16 августа 2025-го).