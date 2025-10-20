Виктор Постол признался, готов ли провести бой по правилам ММА. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на издание Vringe.
Будет ли драться Постол в ММА?
Виктор Постол выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов). Украинский боксер заявил, что возможно провел бы бой по правилам ММА с топовым соперником из его весовой категории.
Однако он не думает, что все-таки будет драться в ММА. Боксер рассказал, почему он вряд ли выйдет в октагон.
Во-первых, это очень травматичный вид спорта. Бокс – травматичный, а это еще более травматичный. Плюс надо уметь бороться, работать ногами. Поэтому можно сказать, что такого не будет,
– сказал Постол.
Отметим, что ранее Виктор Постол высказался об Александре Усике и его возможных соперниках. В частности, он затронул тему трилогии с Тайсоном Фьюри и боем против Джейка Пола.
Что известно о Постоле?
Виктор Постол (BoxRec) провел за свою карьеру 37 поединков. На его счету 32 победы и 5 поражений.
Последний раз Постол дрался на прошлой неделе против Алехандро Мойю. Украинский боксер единогласным решением судей победил испанца и завоевал титул IBO International.
В 2015 году Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Тогда украинец в десятом раунде нокаутировал Лукаса Маттисе.