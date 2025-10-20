Виктор Постол признался, готов ли провести бой по правилам ММА. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на издание Vringe.

Будет ли драться Постол в ММА?

Виктор Постол выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов). Украинский боксер заявил, что возможно провел бы бой по правилам ММА с топовым соперником из его весовой категории.

Однако он не думает, что все-таки будет драться в ММА. Боксер рассказал, почему он вряд ли выйдет в октагон.

Во-первых, это очень травматичный вид спорта. Бокс – травматичный, а это еще более травматичный. Плюс надо уметь бороться, работать ногами. Поэтому можно сказать, что такого не будет,

– сказал Постол.

Отметим, что ранее Виктор Постол высказался об Александре Усике и его возможных соперниках. В частности, он затронул тему трилогии с Тайсоном Фьюри и боем против Джейка Пола.

Что известно о Постоле?