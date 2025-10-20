Виктор Постол высказался о потенциальных соперниках Александра Усика. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на издание Vringe.

Что сказал Постол об Усике?

Виктор Постол высказался о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский боксер заявил, что Усик уже все доказал, поэтому, вероятно, это будет больше денежный бой, чем за титулы.

Саше все по зубам. Нет такого, который мог бы создать ему проблемы. Мне кажется, Итауме еще рано. Возможно, рано. Но он и вправду неплохой,

– сказал Постол.

Кроме того, Постол высказался о бое между Александром Усиком и Виктором Полом по правилам ММА. Виктор считает, что поединок не состоится.

"Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорится, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет", – высказался боксер.

Ранее в интервью ютуб-канала Froch On Fighting Пол Малиньяджи дал совет Усику относительно его карьеры. Бывший чемпион мира посоветовал украинскому боксеру покинуть бокс.

Что дальше для Усика?