Леннокс Льюис сформировал свою топ-5 лучших боксеров на 90 процентов из супертяжей. Только один боксер был из среднего веса, пишет 24 Канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

Кто входил в топ-5 лучших боксеров по мнению Льюиса?

Легендарный в прошлом боксер включил в пятерку лучших Мухаммеда Али, Джейка Джонсона, Марвина Хаглера, Джорджа Формана и Джо Луиса. Как раз именно Хаглер выступал в среднем весе.

В то же время Льюис откровенно рассказал, ставит ли себя в список лучших боксеров в истории.

Вхожу ли я в список лучших? Да, я среди них. Я однозначно в их числе,

– заявил Леннокс.

В комментарии DAZN Льюис рассказывал, у кого из его бывших соперников был самый сильный удар. Лишь один боксер сумел поразить его своей мощью.

"Бриггз знал, как надо бить и использовать весь свой вес. Он имел самый мощный удар, который я принимал. К сожалению для него, тебе нужно гораздо больше, чтобы меня победить. Мощного удара недостаточно", – сказал бывший чемпион.

