Легендарный бывший боксер дал совет Александру Усику относительно окончания карьеры. Леннокс Льюис посоветовал украинскому чемпиону уйти на пенсию на пике карьеры, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Вот так Протрет москвичем ринг: российский боксер, попавшийся на допинге, сенсационно бросил вызов Усику

Какой совет получил Усик от Льюиса?

60-летний британец вспомнил свой уход из бокса, который был максимально своевременным. Льюис заявил, что Усик может смело прощаться с профи-рингом, ведь побил всех своих топовых соперников.

Я бы посоветовал Усику завершить карьеру, когда ему удобно, но сделать это на пике карьеры. Как и я. Я считаю, Усик достиг очень хороших результатов, потому что он делает то же, что и Эвандер Холифилд, успешно поднявшись из тяжелого веса в супертяжелый. В нынешней эпохе он побил всех больших парней и всех, кто был в дивизионе до него. Так что он проделал отличную работу,

– заявил Льюис.

Интересно, что еще весной 2025-го наставник Ксавье Миллер советовал Усику завершать карьеру, поставив в пример как раз Леннокса Льюиса. Его слова цитировало издание Seconds Out.

"Думаю Усику стоит уйти на пенсию, он замедляется. Многие супертяжи остаются ради ненужных боев. Ему надо сделать то, что и Леннокс Льюис – уйти вовремя. Если бы Леннокс продолжил драться, он бы проиграл Кличко в реванше. Британец тогда прекрасно понимал, что он уже не тот боксер, что был раньше. Команде Усика стоит посмотреть два последних его боя с Фьюри и задать себе вопрос: "Был ли это Тайсон настолько конкурентоспособен, или возможно Александра замедляется", – заявлял Миллер.

Что известно об окончании карьеры Александра Усика?