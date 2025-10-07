Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах сравнил Александра Усика со своим экс-соперником. Речь идет об Эвандере Холифилде, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

С каким боксером Льюис сравнил Усика?

По мнению Леннокса Льюиса, непобедимый украинский чемпион очень похож на Холифилда.

На самом деле Усик делает то же, что делал когда-то Холифилд. Они очень похожи,

– заявил Льюис.

Ранее Леннокс сделал совет Усику, который касается окончания карьеры Александра. 60-летний британский экс-боксер вспомнил свой уход с профи-ринга.

Издание SecondsOut Boxing News цитировало слова Льюиса относительно того, у кого лучшие шансы победить Усика.

"Я считаю, что сейчас лучшие шансы победить Усика имеет Джозеф Паркер. Кажется, его специально отодвигают в сторону. Дайте ему шанс, он многого ждет и заслужил на это. Александр должен драться с ним следующим", – заявлял Льюис.

К слову, Усик попросил отсрочить переговоры о бое с Паркером из-за давней травмы спины. Поэтому новозеландцу назначили поединок против Фабио Уордли. На кону противостояния будет стоять право подраться с украинским чемпионом.

Какова статистика Усика и Холифилда на профи-ринге?