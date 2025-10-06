Берндт Бенте оценил достижения Александра Усика за его карьеру в профессиональном ринге. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Как Бенте оценил наследие Усика?

Берндт Бенте уважает Александра Усика и его достижения в боксе. Однако бывший менеджер братьев Кличко не считает украинского чемпиона лучшим боксером за всю историю.

На первое место Бенте поставил Мохаммеда Али. Для Александра Усика экс-менеджер Кличко оставил лишь седьмое место – впереди Холифилд, Форман, Марчиано, Льюис и Луис.

Усик, бесспорно, входит в десятку лучших на все времена. Я ставлю его на седьмое место. Его достижения, навыки и менталитет прочно закрепили его среди легенд. Он уже достиг всего. Сейчас правильным решением будет уйти на пенсию, пока он еще на вершине,

– сказал Бенте.

