Возможно, в следующем бою Александр Усик встретится с Джейком Полом в клетке. Украинский чемпион получил заманчивое предложение о бое с американским блогером, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Что предложили Усику?

Александр Усик намерен драться против Джейка Пола по правилам ММА. Стоит отметить, что украинский боксер давно мечтает о поединке с американским блогером в клетке.

Джон Мартин сделал заманчивое предложение Александру Усику. Главный исполнительный директор PFL предложил абсолютному чемпиону мира провести поединок под эгидой организации.

Мы были бы отличным местом для него, чтобы это сделать. Поэтому подождем и увидим, что произойдет,

– сказал Мартин.

Напомним, что ранее Александр Усик на своей странице в соцсети Х публично обратился к Джейку Полу. Украинец заявил, что непременно встретится с американцем.

Что известно об Усике – Поле?