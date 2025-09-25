Джордж Гроувз высказался о бое между Александром Усиком и Джейком Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью бывшего чемпиона мира для talkSPORT.

Что сказал Гроувз о бое Усик – Пол?

Джордж Гроувз считает, что сейчас многие люди недовольны, этим. Ведь Александр Усик один из самых легендарных боксеров в истории, но унижается, ставя себя рядом с Джейком Полом.

Кроме того, Гроувз высказался о бое между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом, который состоится в ближайшее время.

Возможно, люди в моей ситуации, бывшие бойцы, думают: "Я мог бы получить бой с Джейком Полом". А потом оказывается, что он выбрал бывшего чемпиона мира в легком весе, который до сих пор боксирует. И поэтому, что у него сорвался бой с Джошуа и так далее,

– сказал Гроувз.

Напомним, что Джейк Пол проведет следующий бой 14 ноября. Американский блогер сразится против Джервонты Дэвиса. Как сообщает ESPN, Накис Бидариан, промоутер Пола считает, что поединок завершится нокаутом.

Ранее Майк Тайсон в интервью Seconds Out оценил удары Джейка Пола. "Железный Майк" заявил, что не помнит, как сильно бьет блогер, однако после боя его тело все болело.

Подерется ли Усик с Полом?