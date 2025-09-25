Джордж Гроувз висловився про бій між Олександром Усиком та Джейком Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю колишнього чемпіона світу для talkSPORT.

Читайте також Чекатиму на тебе, – Усик звернувся до Пола на тлі гучної заяви блогера

Що сказав Гроувз про бій Усик – Пол?

Джордж Гроувз вважає, що зараз багато людей незадоволені, цим. Адже Олександр Усик один з найлегендарніших боксерів в історії, але принижується, ставлячи себе поряд з Джейком Полом.

Окрім того, Гроувз висловився про бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом, який відбудеться найближчим часом.

Можливо, люди в моїй ситуації, колишні бійці, думають: "Я міг би отримати бій з Джейком Полом". А потім виявляється, що він обрав колишнього чемпіона світу у легкій вазі, який досі боксує. І тому, що в нього зірвався бій з Джошуа і так далі,

– сказав Гроувз.

Гроувз у студії talkSPORT: дивіться відео

Нагадаємо, що Джейк Пол проведе наступний бій 14 листопада. Американський блогер битиметься проти Джервонти Девіса. Як повідомляє ESPN, Накіс Бідаріан, промоутер Пола вважає, що поєдинок завершиться нокаутом.

Раніше Майк Тайсон в інтерв'ю Seconds Out оцінив удари Джейка Пола. "Залізний Майк" заявив, що не пам'ятає, як сильно б'є блогер, однак після бою його тіло усе боліло.

Чи поб'ється Усик з Полом?