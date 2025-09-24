Абсолютний чемпіон світу відреагував на амбітну ціль блогера зі США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Олександра Усика у соціальній мережі Х.

Читайте також Потенційний суперник Усика хоче провести бій на Місяці, зазіхнувши на "абсолют" із українцем

Що Усик відповів Полу?

Олександр Усик лаконічно відповів Джейк Полу стосовно його плану перемогти українського боксера. Абсолютний чемпіон світу вважає, що це чудова ціль для американського блогера, але є нюанс.

Гарний план. Але я тут не заради п’ятого місця – тільки першого. Скоро перегорну сторінку боксу, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи справді в тебе є сміливість, чи лише жага хайпу,

– написав Усик.

Усик відреагував на план Пола:

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Спорт24 Данило Лозан прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Джейком Полом. Український боксер вважає, що абсолютний чемпіон світу має прислухатися лише до себе.

Що відомо про бій Усик – Пол?