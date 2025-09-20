Американський боксер і блогер вирішив хайпанути на одному зі своїх планів. Джейк Пол прагне провести бій на Місяці, передає 24 Канал із посиланням на IFN.

Які плани будує Джейк Пол?

Також серед трьох пунктів Пола-молодшого є два реальніші, один із яких якраз стосується Усика. Джейк прагне стати чемпіоном світу з боксу.

Менш реальним виглядає пункт "перемога над абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком".

Нагадаємо, що Джейк Пол вже дізнався ім'я свого наступного суперника. Ним став Джервонта Девіс. Їх протистояння заплановане на 14 листопада 2025 року у Маямі.

Головне про Джейка Пола?

28-річний американський боксер-блогер, який вже має за своєю спиною 12 перемог (7 – нокаутом) на профі-рингу та одну поразку від Томмі Ф'юрі.

Також у його послужному списку вже є тріумф над легендарним Майком Тайсоном. "Залізний Майк" розповідав, як Джейк відбив йому пам'ять.

Востаннє Пол-молодший виходив у ринг в липні 2025-го, коли за одноголосним рішенням суддів переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

Що відомо про можливий бій Пола з Усиком?

Джейк входить у список потенційних суперників на фінальному етапі закінчення кар'єри Усика. У команді Олександра не заперечують того факту, що українець може провести бій в октагоні за правилами ММА.

Директор команди українського боксера Сергій Лапін заявляв, що у наступному 2026-му році Усик може провести подібний бій. Його слова процитувало видання Seconds Out Boxing News.

"Джейк Пол зараз проведе боксерський поєдинок. А потім побачимо. Думаю, наступного року ми можемо провести бій за правилами в ММА", – розповідав Лапін.