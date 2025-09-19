Промоутер Едді Хірн пояснив, у якому випадку Джейк Пол може не отримати бій проти Ентоні Джошуа. По-перше, голова промоутерської компанії пригадав наступний поєдинок Пола-молодшого проти Джервонти Девіса, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Девіс може зірвати бій Пол – Джошуа?

Хірн наголосив на різниці у габаритах боксерів, попри це Пол та Девіс захотіли перевірити свої сили в очному бою. Водночас відомий функціонер у своєму коментарі зробив попередження для кривдника Майка Тайсона. За його словами, якщо Джейк програє Джервонті, то може забути про зустріч із Ентоні Джошуа.

Якщо Джервонта тебе нокаутує, не думай, що ти будеш битися з Ентоні Джошуа, це смішно. Тому ми б воліли, щоб Пол не погоджувався на цей поєдинок, якщо ми збираємося організувати бій з Ей Джеєм. Ми точно не чекаємо бою з Джейком Полом. Ми будуємо власні плани, і це буде січень-лютий 2026 року,

– заявив Хірн.

Також Хірн відзначив, що Ентоні вже повернувся до тренувального процесу та висловив бажання побитись із Тайсоном Ф'юрі.

Що відомо про бій Пол – Девіс?

Поєдинок Пол – Девіс запланований на 14 листопада 2025 року.

Першочергово протистояння повинна була прийняти Атланта. Але згодом бій перенесли у Маямі. Боксери вийдуть на ринг спортивного комплексу "Касея-центр".

Для Девіса цей двобій стане 32-м на профі-рингу. У попередніх він здобув 30 перемог (28 – нокаутом) та одна нічия, яка була зафіксована у крайній зустрічі з Ламонтом Роучем 1 березня 2025-го.

За спиною Пола-молодшого 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка у професіоналах. Востаннє бився у липні 2025-го, коли переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого за одноголосним рішенням суддів.

Джейк Пол – потенційний суперник Усика?

Джейк Пол входить до списку потенційних опонентів Усика. Щоправда, якщо їх зустріч таки відбудеться, то буде в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

Водночас у команді українського боксера також "підливають масла у вогонь". Директор команди українця Сергій Лапін не заперечив, що у 2026-му Усик може провести бій за правилами ММА. Слова Лапіна процитувало видання Seconds Out Boxing News.

"Джейк Пол зараз проведе боксерський поєдинок. А потім побачимо. Думаю, наступного року ми можемо провести бій за правилами в ММА", – сказав Лапін.