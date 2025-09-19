Промоутер Эдди Хирн объяснил, в каком случае Джейк Пол может не получить бой против Энтони Джошуа. Во-первых, глава промоутерской компании вспомнил следующий поединок Пола-младшего против Джервонты Дэвиса, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Дэвис может сорвать бой Пол – Джошуа?

Хирн отметил разницу в габаритах боксеров, несмотря на это Пол и Дэвис захотели проверить свои силы в очном бою. В то же время известный функционер в своем комментарии сделал предупреждение для обидчика Майка Тайсона. По его словам, если Джейк проиграет Джервонте, то может забыть о встрече с Энтони Джошуа.

Если Джервонта тебя нокаутирует, не думай, что ты будешь драться с Энтони Джошуа, это смешно. Поэтому мы бы предпочли, чтобы Пол не соглашался на этот поединок, если мы собираемся организовать бой с Эй Джеем. Мы точно не ждем боя с Джейком Полом. Мы строим собственные планы, и это будет январь-февраль 2026 года,

– заявил Хирн.

Также Хирн отметил, что Энтони уже вернулся к тренировочному процессу и выразил желание подраться с Тайсоном Фьюри.

Что известно о бое Пол – Дэвис?

Поединок Пол – Дэвис запланирован на 14 ноября 2025 года.

Первоначально противостояние должна была принять Атланта. Но впоследствии бой перенесли в Майами. Боксеры выйдут на ринг спортивного комплекса "Касея-центр".

Для Дэвиса этот поединок станет 32-м на профи-ринге. В предыдущих он одержал 30 побед (28 – нокаутом) и одна ничья, которая была зафиксирована в крайней встрече с Ламонтом Роучем 1 марта 2025-го.

За спиной Пола-младшего 12 побед (7 – нокаутом) и одно поражение в профессионалах. Последний раз дрался в июле 2025-го, когда победил Хулио Сезара Чавеса-младшего по единогласному решению судей.

Джейк Пол – потенциальный соперник Усика?

Джейк Пол входит в список потенциальных оппонентов Усика. Правда, если их встреча таки состоится, то будет в октагоне по правилам смешанных единоборств.

В то же время в команде украинского боксера также "подливают масла в огонь". Директор команды украинца Сергей Лапин не отрицает, что в 2026-м Усик может провести бой по правилам ММА. Слова Лапина процитировало издание Seconds Out Boxing News.

"Джейк Пол сейчас проведет боксерский поединок. А потом посмотрим. Думаю, следующем году мы можем провести бой по правилам в ММА", – сказал Лапин.