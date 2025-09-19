Глава промоутерской компании "Matchroom Boxing" поставил себя на место Александра Усика. Эдди Хирн откровенно признался, какой бы вопрос поставил самому себе, если бы был абсолютным чемпионом мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Что сказал Хирн о вероятности битвы Усик – Паркер?

Хирн не видит мотивации для Усика в таком поединке. Также в таком бою украинский чемпион не сможет заработать достаточно денег.

Если бы у меня сейчас был такой боксер, как Александр Усик, я бы его спросил: "Ты действительно хочешь драться с Джозефом Паркером? Где мотивация?" Это тяжелый бой, а деньги дают малые. Ты просто защищаешь свой титул. Мотивирует ли тебя этот бой?"

– сказал Хирн.

Главное об Усике?

19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа на "Уэмбли". Эта победа стала для Александра 24-й подряд на профи-ринге. Украинец до сих пор не знает вкуса поражения.

В СМИ активно обсуждают возможный поединок Усика в октагоне. Александр близок к встрече с Джейком Полом и провести с ним бой по правилам смешанных единоборств.

Директор команды украинца Сергей Лапин не исключил, что в следующем 2026-м Усик проведет бой против боксера-ютубера.

Почему отсрочился бой Усик – Паркер?

WBO пошла на встречу Усику, который попросил отсрочить переговоры о бое против Паркера. Все из-за давней травмы спины у украинца. Хотя после этого принял участие в благотворительном футбольном матче, что вызвало шквал критики в его сторону.

Зато Паркер получил своего следующего соперника. Им стал британец Фабио Уордли. Интересно, что последний уже выразил свою готовность подраться с Усиком, если этого захочет сам Александр.

BoxNation цитировал слова промоутера Фрэнка Уоррена, который рассказывал, что на кону боя Паркер – Уордли будет стоять право на поединок против Усика в будущем.