Екатерина Усик поделилась чувствительными фотографиями со своим мужем и абсолютным чемпионом мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм жены боксера.

Что опубликовала Екатерина Усик?

Возлюбленная украинского боксера поделилась щемящим фото со своим мужем. На одной фотографии Усик тепло обнимает свою жену, а на другой держит ее за руку

Кадры полны нежности и любви. Отметим, что фото понравились поклонникам супругов. Фотографии, которыми поделилась Екатерина Усик набрали более 15 тысяч лайков.

Ранее Сергей Лапин высказался о будущем Александра Усика. По информации Pro Boxing Fans он хочет увидеть бой между Фабио Уордли и Мозесом Итаумой, а уже потом с победителем будет драться украинский чемпион.

"Это был бы действительно зрелищный поединок и серьезное испытание для обоих боксеров перед встречей с большим боссом бокса", – сказал директор команды Усика.

