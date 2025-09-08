Екатерина Усик поделилась семейными фотографиями в своих соцсетях. Часть из них выполнена в черно-белых тонах, который добавляет элегантности фотографиям, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены украинского боксера.

Интересно В команде Усика выбрали соперника для украинского чемпиона на 2026 год

Какие свежие фото появились в соцсетях Екатерины Усик?

Эти фото произвели фурор в профиле Екатерины. Оба посты с фотографиями набрали более 20 тысяч лайков, а суммарно почти 50 тысяч лайков.

Семейная фотосессия семьи Усик / Фото из инстаграма жены боксера

Отметим, что за страницей Екатерины Усик в инстаграме следят 342 тысячи подписчиков. В этой социальной сети жена непобедимого абсолютного чемпиона активно делится со своими поклонниками семейным контентом.

Что известно о семье Александра Усика?