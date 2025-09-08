Катерина Усик поділилась сімейними фотографіями у своїх соцмережах. Частина із них виконана у чорно-білих тонах, який додає елегантності світлинам, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм дружини українського боксера.

Які свіжі фото з'явились у соцмережах Катерини Усик?

Ці фото спричинили фурор у профілі Катерини. Обидва пости зі світлинами набрали понад 20 тисяч вподобань, а сумарно майже 50 тисяч лайків.

Сімейна фотосесія родини Усик / Фото з інстаграму дружини боксера

Відзначимо, що за сторінкою Катерини Усик в інстаграмі стежать 342 тисячі підписників. У цій соціальній мережі дружина непереможного абсолютного чемпіона активно ділиться зі своїми прихильниками сімейним контентом.

Що відомо про сім'ю Олександра Усика?