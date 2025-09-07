Директор абсолютного чемпіона світу у хевівейті Сергій Лапін заговорив про бій Олександра Усика у наступному 2026 році. Представник Усика розповів про плани Джейка Пола, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

До теми Популярний боксер знайшов привабливу вигоду для Усика у бою проти Пола

З ким може провести бій Усик у 2026 році?

За словами Лапіна, наразі на боксера-ютубера чекає бій за правилами боксу.

Джейк Пол зараз проведе боксерський поєдинок. А потім побачимо. Думаю, наступного року ми можемо провести бій за правилами в ММА,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Усик повинен був провести бій проти обов'язкового претендента на пояс WBO Джозефа Паркера. Однак новозеландцю вже офіційно визначили наступного суперника. Ним став Фабіо Вордлі. Їх зустріч запланована на 25 жовтня 2025 року на лондонському стадіоні "О2 Арена".

Натомість Пол-молодший 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США) проведе двобій із Джервонтою Девісом.

Що відомо про можливий бій Усик – Пол?