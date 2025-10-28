Олександр Красюк не приховує свого бажання про якомога швидше закінчення кар'єри Олександра Усика. Відомий функціонер був "проти" бою свого колишнього клієнта проти Даніеля Дюбуа, який відбувся у липні 2025-го, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.
Що сказав Красюк про можливий бій Усика проти Вордлі?
Промоутер не бачить сенсу у протистоянні Усика проти Фабіо Вордлі, який 25 жовтня нокаутував в очному бою Джозефа Паркера. Красюк не розуміє, навіщо Олександру ризикувати усім, наголосивши на тому, що він тричі абсолютний чемпіон світу.
Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з погляду Усика. Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику,
– сказав Красюк.
Експромоутер Усика припустив, якщо український чемпіон програє Вордлі, тоді люди пам'ятатимуть лише цю його поразку. Красюк навів гарний приклад Леннокса Льюїса, який вчасно пішов на пенсію.
Також Красюк у своєму інстаграмі відповів на запитання одного із підписників, якому стало цікаво про найбожевільніший вчинок, який робив Усик.
"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – сказав Чісора.
Що відомо про ймовірний бій Усик – Вордлі?
На рингу можуть зійтись два непереможні досі боксери. В активі Усика 24 переможні бої (15 – нокаутом), а Вордлі – 20 звитяг (19 – нокаутом) та одна нічия.
Промоутер Френк Воррен вже анонсував майбутнє протистояння, яке може відбутись у першій половині 2026 року. Також він додав, що на кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси. Його слова процитувало видання BBC.
Цікаво, що у США знайшли винного у поразці Паркера у бою з Вордлі. Американці вважають, що суддя зробив велику помилку, коли зупинив зустріч в 11-му раунді, зарахувавши нокаут від Фабіо.