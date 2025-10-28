Найбожевільніший вчинок Олександра Усика був під час підготовки до бою у Дубаї. Промоутер розповів, що такого зробив непереможний український боксер, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Красюка.
Що божевільного робив Усик під час тренувань?
Красюк дав відповідь на запитання одного із підписників.
Сто кілометрів на велосипеді влітку у пустелі літом у Дубаї,
– відповів експромоутер українця.
Нагадаємо, що 25 жовтня визначився обов'язковий претендент на бій проти Усика. Під час вечора боксу у Лондоні Фабіо Вордлі несподівано нокаутував Джозефа Паркера в 11-му раунді. Цей нокаут врятував британця від можливої поразки за очками суддів, якби бій тривав усі 12 раундів.
Ветеран боксу Дерек Чісора вже навіть встиг зробити прогноз на бій Усик – Вордлів інтерв'ю The Sun.
"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – заявив Чісора.
Які останні новини про Олександра Усика?
Усик вже розпочав підготовку до свого наступного бою. Очікується, що Олександр повернеться у ринг у першій половині 2026 року.
Наступний двобій не буде прощальним для українця. Усик вже анонсував продовження кар'єри до 41-го року.
Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас відверто розповів у коментарі Pro Boxing Fans, що ніколи не чув від Усика про втому чи зникнення мотивації боксувати далі.
Наразі за спиною Усика 24 поспіль переможні бої на профі-рингу (15 – нокаутом).