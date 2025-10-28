Найбожевільніший вчинок Олександра Усика був під час підготовки до бою у Дубаї. Промоутер розповів, що такого зробив непереможний український боксер, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Красюка.

Читайте також У нього війна у крові, – Ітаума закликав Усика дати титульний бій Вордлі

Що божевільного робив Усик під час тренувань?

Красюк дав відповідь на запитання одного із підписників.

Сто кілометрів на велосипеді влітку у пустелі літом у Дубаї,

– відповів експромоутер українця.

Нагадаємо, що 25 жовтня визначився обов'язковий претендент на бій проти Усика. Під час вечора боксу у Лондоні Фабіо Вордлі несподівано нокаутував Джозефа Паркера в 11-му раунді. Цей нокаут врятував британця від можливої поразки за очками суддів, якби бій тривав усі 12 раундів.

Ветеран боксу Дерек Чісора вже навіть встиг зробити прогноз на бій Усик – Вордлів інтерв'ю The Sun.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – заявив Чісора.

Які останні новини про Олександра Усика?