Бій Джейка Пола та Джервонти Девіса відбудеться 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США). Транслятором поєдинку стане платформа Netflix, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Що відомо про бій Пол – Девіс?

Цікаво, що журналіст авторитетного журналу The Ring називав іншу дату бою Пола проти Девіса – 15 листопада. За словами Майка Коппінджера, двобій Пол – Девіс матиме виставковий характер.



Пол – Девіс / Фото Netflix

Джейк Пол проведе бій проти Девіса попри те, що вже провів імпровізовану дуель поглядів із Олександром Усиком, а також вів перемовини щодо зустрічі із зірковим британським супертяжем Ентоні Джошуа. За інформацією Коппінджера, перемовини зірвались через проблеми із транслятором.