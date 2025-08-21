Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса состоится 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США). Транслятором поединка станет платформа Netflix, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Что известно о бое Пол – Дэвис?
Интересно, что журналист авторитетного журнала The Ring называл другую дату боя Пола против Дэвиса – 15 ноября. По словам Майка Коппинджера, поединок Пол – Дэвис будет иметь выставочный характер.
Джейк Пол проведет бой против Дэвиса несмотря на то, что уже провел импровизированную дуэль взглядов с Александром Усиком, а также вел переговоры о встрече со звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. По информации Коппинджера, переговоры сорвались из-за проблем с транслятором.
- Последний раз Джервонта Дэвис выходил в ринг 1 марта 2025 года, когда неожиданно расписал ничью с земляком Ламонтом Роучем в Нью-Йорке.
- За спиной 30-летнего американского "Танка" 31-н бой, в которых он одержал 30 побед (28 – нокаутом) при одной мировой.
- Зато Джейк Пол в середине ноября прошлого года победил легендарного Майка Тайсона. В своем крайнем бою боксер-ютубер одолел в июле 2025-го Хулио Сезара Чавеса-младшего. Пол-младший оформил 12 побед (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение в 13-ти проведенных поединках.