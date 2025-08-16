Едді Хірн назвав несподіваний бій найкращим у боксі. На думку промоутера, на такий статус заслуговує ймовірне протистояння Ентоні Джошуа проти Джейка Пола, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Екссуперник Усика може стати інвалідом: шокуюча заява колишнього чемпіона світу

Який бій назвав Едді Хірн?

Відомий функціонер брав до уваги фінансову частину.

Як я і казав, у фінансовому плані бій Джошуа – Пол зараз найбільший у боксі. Я ніколи не очікував, що цей бій відбудеться, але чим більше я розмовляю, чесно кажучи, тим більше я думаю, що є дуже висока ймовірність, що це може статися. Я тут, у Нью-Йорку, і попереду багато зустрічей,

– сказав Хірн.

Також промоутер Джошуа попросив його не питати про віру Пола-молодшого у свою перемогу над Ентоні. Хірн запевнив, що такі думки Джейка є небезпечними та поганими, адже бій проти Ей Джея, це зовсім інший рівень.

Цікаво, що той же Хірн знищив Пола за бажання провести поєдинок із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Довідка. Джошуа провів на профі-рингу 32 бої: 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках. Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. Натомість Джейк Пол у середині листопада 2024-го здолав легендарного Майка Тайсона. Ця звитяга стала для боксера-ютубера 11-ю у 12-ти боях (7 – нокаутом) при поки що єдиній поразці.

Нагадаємо, що також Полу-молодшому приписують зустріч проти Усика. Джейк та Олександр вже навіть провели несподівану дуель поглядів. Раніше менеджер Усика запевняв, що вони б ніколи не погодились на бій проти Пола за правилами боксу, а не в октагоні.