Промоутер Ентоні Джошуа не розуміє, навіщо Джейк Пол хоче провести бій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Едді Хірн назвав такий вчинок божевільним, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Що сказав Хірн про бажання Пола побитись із Усиком?

Також Хірн додав, що не розуміє, чому Пол-молодший вийшов у ринг 19 липня після переможного реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа.

А що це буде взагалі? Бій найкращого боксера із шоуменом? Світ збожеволів. Чому Пол взагалі вискочив на ринг до Усика? Одного із найкращих боксерів в історії,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що на ринзі у Лондоні Джейк Пол провів дуель поглядів проти Олександра Усика. Також боксер-ютубер спостерігав за українцем у підтрибунному приміщенні.

Відзначимо, що Усик не проти побитись із Полом, але лише в октагоні за правилами ММА. Олександр ніколи не погодиться вийти у боксерський ринг із Джейком. За своєю спиною Джейк Пол провів на рингу 12 боїв, у яких здобув 11 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці. У листопаді минулого 2024-го року Пол-молодший провів бій проти Майка Тайсона, якому зіпсував легендарне повернення у ринг.

До слова, попереду в Усика прощальний бій у кар'єрі. Олександр має у своєму доробку 24 переможні бої.