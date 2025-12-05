Олександр Усик розповів, що такий бій із Деонтеєм Вайлдером він хоче провести у 2026 році. Журналіст BoxingScene та відомий інсайдер Ленс Пагмайр заговорив про дедлайн поєдинку та його можливе місце проведення, інформує 24 Канал.

Коли та де може відбутись бій Усик – Вайлдер?

За його інформацією, протистояння Усик – Вайлдер може відбутись у першій половині наступного 2026 року. Ймовірно, що бій прийме Лас-Вегас або Техас. Пагмайр зауважив, що це оптимальні варіанти місця проведення такого шоу.

Відзначимо, що у команді Усика нещодавно вперше відреагували на бажання Олександра побитись із "Бронзовим бомбардувальником".

"Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій", – процитувало слова Лапіна видання .

Як у WBC відреагували на ймовірну битву?

Президент WBC Маурісіо Сулейман відреагував на можливий бій Усик – Вайлдер. У коментарі iFL TV очільник "не проти" реалізації такого протистояння.

"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар", – сказав Сулейман.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?