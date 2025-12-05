Олександр Усик розповів, що такий бій із Деонтеєм Вайлдером він хоче провести у 2026 році. Журналіст BoxingScene та відомий інсайдер Ленс Пагмайр заговорив про дедлайн поєдинку та його можливе місце проведення, інформує 24 Канал.
Коли та де може відбутись бій Усик – Вайлдер?
За його інформацією, протистояння Усик – Вайлдер може відбутись у першій половині наступного 2026 року. Ймовірно, що бій прийме Лас-Вегас або Техас. Пагмайр зауважив, що це оптимальні варіанти місця проведення такого шоу.
Відзначимо, що у команді Усика нещодавно вперше відреагували на бажання Олександра побитись із "Бронзовим бомбардувальником".
"Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій", – процитувало слова Лапіна видання Boxing King Media.
Як у WBC відреагували на ймовірну битву?
Президент WBC Маурісіо Сулейман відреагував на можливий бій Усик – Вайлдер. У коментарі iFL TV очільник "не проти" реалізації такого протистояння.
"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар", – сказав Сулейман.
Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?
Видання World Boxing News також повідомляло можливий термін та місце проведення бою. Мова йшла про лютий – березень в Ер-Ріяді, а також квітень у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).
Цікаво, що Всесвітня боксерська рада (WBC) хоче підтримати цю битву. Це може означати, що переможець протистояння Усик – Вайлдер може вийти на Агіта Кабаєла. Щоправда, німцю ще потрібно захистити звання тимчасового чемпіона за версією WBC у найближчому поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби (10 січня 2026 року).
Відзначимо, що українець запросив добровільний захист титулу WBC якраз у двобою із американцем.