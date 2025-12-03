Колишній чемпіон світу вперше прокоментував висловлювання Олександра Усика. Деонтей Вайлдер не приховує свого здивування від такої заяви непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на ESNEWS.

Читайте також Усик відверто зізнався, що мотивує його продовжувати кар'єру у боксі

Як Вайлдер відреагував на заяву Усика щодо бою?

Американський боксер заявив, що в захваті від самої думки про можливий бій проти Усика. Деонтей запевнив, що для нього багато означає навіть просто почути, як українець говорить про поєдинок із ним.

Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт,

– сказав Вайлдер.

Ексчемпіон світу додав, що рано чи пізно Усик закінчить кар'єру, тому до відходу на пенсію хоче провести бої із усіма найкращими суперниками, які запропонувала йому епоха. Вайлдер зізнався, що він також так хоче зробити.

Пригадаємо, що Даніель Дюбуа включив Вайлдера у найкращу категорію "GOAT", поставивши вище за Усика.

Що Усик сказав про бій із Вайлдером?

Український боксер запевнив. що готовий продовжити кар'єру та повернутись у ринг у наступному 2026 році.

"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", – заявив Усик в інтерв'ю Boxing King Media.

Ще раніше у команді "Бронзового бомбардувальника" відреагували на слова Усика. Представники Деонтея хочуть, аби Олександр став частиною планів їх підопічного на наступний рік.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?