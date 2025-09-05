Чотири категорії: GOAT, легенда, великий та хороший боксер. Даніель Дюбуа здивував своїм вибором позиції для Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Хто кращий за Усика на думку Дюбуа?

На думку "Динаміта", аж шестеро боксерів переплюнули непереможного українця. Дюбуа поставив себе в один ряд із Усиком, якому вже двічі програв. Їх обох Даніель відправив у категорію "Легенди". Також туди потрапив обов'язковий претендент по лінії WBO

Натомість у найвищу категорію "GOAT" потрапили сучасні боксери у компанію легенд.

GOAT: Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа, Джордж Форман, Тайсон Ф'юрі, Леннокс Люїс та Мухаммед Алі.

Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа, Джордж Форман, Тайсон Ф'юрі, Леннокс Люїс та Мухаммед Алі. Легенда: Джозеф Паркер, Олександр Усик та Даніель Дюбуа.

Джозеф Паркер, Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Великий: нікого

нікого Хороший: нікого

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Дюбуа вдруге програв Усику у реванші. Українець нокаутував британця у 5-му раунді на лондонському "Вемблі". Даніель не зміг стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, яке стояло на кону.

Що відомо про повернення Дюбуа у ринг?