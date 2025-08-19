Британський журналіст Деклан Воррінгтон повідомив про розірвання співпраці між Даніелем Дюбуа та його тренером Доном Чарльзом. Із цим наставником "Динаміт" дістався до своїх трьох найбільших перемог, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Воррінгтона у соцмережі Х.

З яким тренером припинив співпрацю Дюбуа?

Також представник ЗМІ розповів, хто замінив Чарльза на посаді тренера. Тепер Дюбуа працює із колишнім наставником іншого зіркового британського боксера Ентоні Джошуа.

Даніель Дюбуа та Дон Чарльз – тренер, який привів його до трьох найкращих перемог. Розійшлися після поразки від боксера, якого дедалі частіше називають найкращим в історії. Він розпочав роботу з Тоні Сімсом, який привів Ентоні Джошуа до його першого чемпіонського титулу. З Дюбуа ніколи не буває нудно,

– заявив Воррінгтон.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Дюбуа попрощався із Кіраном Фаррелом, який входив до тренерського штабу Чарльза.

19 липня Дюбуа програв Усика у реванші на лондонському "Вемблі". Це була 3-тя поразка у кар'єрі Даніеля у 25-ти проведених боях на профі-рингу. Також за спиною британця 22 перемоги (21 – нокаутом).