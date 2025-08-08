19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа вже у 5-му раунді реваншу в Лондоні. Одразу після цієї яскравої звитяги Мозес Ітаума пішов на пробіжку, пише 24 Канал із посиланням на Box Nation.

Що зробив Ітаума одразу після реваншу Усик – Дюбуа?

20-річний британський боксер зізнався, що йому важко стежити за боями хороших бійців. "Новий Майк Тайсон" хоче переплюнути Усика, тому повинен зробити із себе кращу версію.

Мені дуже важко бачити, як хтось добре виступає, і просто сидіти на місці. Не заздрість, нічого такого. Просто факт. Якщо Усик на цьому рівні, мені потрібно пройти цей рівень, щоб я був найкращим. І я не міг просто заснути після того бою і вдавати, що нічого не сталося. Я б себе сварив. Я б не любив себе так само, коли прокинувся. Я б подумав: "Чорт забирай, мені треба було тоді піти на пробіжку",

– пригадав Ітаума.

Нагадаємо, що 16 серпня Ітаума проведе бій проти значно старшого суперника Ділліана Вайта. Це буде 13-й двобій для Мозеса на профі-рингу. У попередніх поєдинках британець здобув перемоги (10 – нокаутом).

Якщо кар'єрі Ітауми лише починає свій шлях до вершин боксерських рейтингів, то кар'єра Усика вже на своїй зорі. Попереду в Олександра залишився лише прощальний бій. Так стверджував українець ще перед реваншем із Дюбуа. За його спиною вже 24 переможні зустрічі (15 – нокаутом).

