Поєдинок Вайт – Ітаума відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Стало відомо, скільки боксери зароблять за цей бій, пише 24 Канал із посиланням на Сelebrity Networth.com.

Скільки зароблять за бій Вайт – Ітаума?

20-річний британський боксер більше заробить за поєдинок 16 серпня – 2,5 мільйона доларів. Натомість Ділліан Вайт отримає один мільйон.

Окрім цього, боксери також зароблять бонусу від продажів платних трансляцій (PPV). У такому випадку досвідчений боєць заробить більше – один мільйон, а Ітаума – 500 тисяч доларів.

Відзначимо, що Мозеса Ітауму називають наступником Олександра Усика. Тоні Белью раніше висловився про можливу битву Усика проти Ітауми. Також "Нового Майка Тайсона" сватають у потенційні суперники українському чемпіону. Наступний двобій стане для Ітауми 13-м у професійній кар'єрі. У минулих боях молодий британець здобув усі перемоги (10 – нокаутом).

Натомість Ділліан Вайт у середині серпня проведе свій 34-й поєдинок: 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках.

Цікаво, що Вайт припускає, що може перемогти Ітауму вже у першому раунді.