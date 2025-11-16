Бій між американським та чеським боксером завершився за лічені хвилини. Перемогу здобув Торрес, повідомляє 24 канал.
Як пройшов поєдинок Торрес – Салек?
Американський боксер активно розпочав поєдинок проти чеха. Томаш Салек вирішив діяти від оборони, але в один момент пішов у розмін, що виявилося помилкою для нього.
У чеському боксера почалася кровотеча з носу. У підсумку рефері призупинив бій, а після огляду лікаря було ухвалено рішення зупинити поєдинок повністю та віддати перемогу Торресу.
Відео з бою Торрес – Салек:
Що відомо про Торреса?
Річард Торрес провів у профі-ринзі 13 поєдинків. На його рахунку 13 перемог та жодної поразки.
Бій проти Томаша Салека став для американського боксера 14 у кар'єрі. Він записав на свій рахунок чергову дострокову перемогу.
Торрес фанатіє від Олександра Усика і нещодавно дав пораду Мозесу Ітаумі. Американський боксер заявив, що британець не повинен відмовлятися від бою проти українського чемпіона.