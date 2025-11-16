Бой между американским и чешским боксером завершился за считанные минуты. Победу одержал Торрес, сообщает 24 канал.

Как прошел поединок Торрес – Салек?

Американский боксер активно начал поединок против чеха. Томаш Салек решил действовать от обороны, но в один момент пошел в размен, что оказалось ошибкой для него.

У чешском боксера началось кровотечение из носа. В итоге рефери приостановил бой, а после осмотра врача было принято решение остановить поединок полностью и отдать победу Торресу.

Видео с боя Торрес – Салек:

Что известно о Торресе?